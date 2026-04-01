România a ratat calificarea la Campionatul Mondial, după înfrângerea cu Turcia, scor 0-1, din semifinala barajului.

Gică Hagi are cele mai mari șanse să îi ia locul lui Mircea Lucescu și să devină noul selecționer al naționalei României.

Liță Dumitru l-a sunat pe Gică Hag, dar a primit un răspuns surprinzător

Fostul fotbalist al echipei naționale a dezvăluit că a vorbit recent cu Gică Hagi și l-a sunat să îl felicite pentru postul de selecționer al României. Liță Dumitru a aflat de la tehnician că încă nu a semnat în mod oficial.

Fostul jucător de la Rapid, Steaua, Universitatea Craiova și Poli Timișoara consideră că alegerea lui Hagi pentru banca echipei naționale este cea potrivită.

„Eu l-am sunat pe Gică Hagi chiar astăzi, l-am sunat să-l felicit. Dar mi-a spus: 'Deocamdată n-am semnat, Liță!'. M-am grăbit, probabil că trebuie să mai așteptăm o zi, două sau cât trebuie să mai așteptăm.

Părerea mea e că acolo e locul lui! Gică a investit în fotbal, fotbalul a investit în Gică. Totodată, a înțeles chestiunile acestea și a depus, de unul singur, o muncă remarcabilă la Constanța, unde a făcut un club ca Farul să devină cunoscut pe linie internațională.

A făcut o treabă formidabilă, iar eu cred că generația lui Gică Hagi, Gică Popescu și a tuturor celorlalți care ne-au făcut să ne bucurăm de fotbal adevărat ar trebui să vină și să facă aceeași treabă: să conducă fotbalul românesc!”, a declarat Liță Dumitru, conform GSP.ro.

Toate drumurile duc spre Gică Hagi

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis public că o decizie în privința noului selecționer a fost deja luată, preferând însă să păstreze temporar misterul asupra numelui ales.

„Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumătate, în 2024. Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a precizat oficialul FRF, potrivit as.ro.

Deși anunțul nu a fost încă formalizat, toate informațiile arată că Gică Hagi este cel care va prelua destinele tricolorilor. Un detaliu important care întărește această mutare este decizia recentă a tehnicianului de 61 de ani de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu, eliberându-și astfel drumul către funcția de selecționer.