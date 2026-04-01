Prima reprezentativă a pierdut joi semifinala barajului cu Turcia la Istanbul, scor 0-1, și a ratat, în consecință, al șaptelea Campionat Mondial. Ediția din 2026 se ține în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

România a pierdut și meciul amical cu Slovacia de la Bratislava cu 2-0, după autogolul lui Daniel Bîrligea (minutul 7) și golul lui David Strelec (minutul 46), precedat de o eroare impardonabilă a lui Marian Aioani.

MM Stoica, reacție dură după ce România a ratat al șaptelea Mondial consecutiv: ”Ne ducem și mai jos, va fi rău”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a sugerat că la echipa națională nu există o strategie clară, ci doar alegeri făcute de la un moment la altul. El a afirmat că baza de selecție este slabă, iar generațiile care vin din urmă arată tot mai rău.

”Pentru mine nu există strategie la echipa națională. Este cea mai bună echipă la momentul respectiv, de aceea acum nu știm ce se va întâmpla în iunie sau septembrie. Este o chestie foarte clară. Nu știm ce se va întâmpla.

Ideea este că nu avem un bazin foarte interesant pentru scouterii echipei naționale și ce vine din urmă mă tem că e tragic, cu toată regula aceasta care pune să joace jucători modești, care nu ar avea voie să joace nici măcar la nivel de Liga 2.

Să vedeți ce va veni, să vedeți generațiile următoare. Ne batem cu pumnii în piept că facem rezultate la juniori, nu contează, contează doar ca ei să promoveze la tineret și ei la echipa mare, punct. E foarte mult loc să ne ducem și mai jos. Va fi rău”, a spus Mihai Stoica la televiziunea Prima Sport.