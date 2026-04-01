Recent, s-a vehiculat că printre dorințele lui Gică Hagi s-ar număra aceea ca Ilie Dumitrescu, fostul său coleg de la echipa națională, să preia rolul de director tehnic, post pe care se află Mihai Stoichiță din 2017.

Ilie Dumitrescu: "Nu voi fi director tehnic la FRF"

Dumitrescu, numit în ianuarie "Player Transition Manager" la FRF, respinge însă acest scenariu și spune că nu se pune problema să preia postul lui Stoichiță.

"Văd că s-a vehiculat în presă scenariul ăsta. Ipoteza vehiculată nu este conformă cu realitatea. În ultima săptămână, am fost în două deplasări cu delegația oficială a echipei naționale, dar nu s-a pus problema.

S-a vehiculat că Gică Hagi va veni și va pune condiția ca Ilie Dumitrescu să fie în poziția de director tehnic. Nu este adevărat! Hagi, dacă va fi noul selecționer - și sunt șanse mari - va veni cu siguranță cu staff-ul lui tehnic. Nu va veni cu schimbări majore în organigrama FRF.

El a lucrat cu un staff și are numele pe masă. Vor mai fi și oameni din staff-ul vechi care vor continua cu Gică Hagi. Dar asta cu Ilie Dumitrescu nu stă în picioare în nicio secundă. Mihai Stoichiță este directorul tehnic, un om cu o experiență de 12 ani. Eu mă ocup de alt departament și am alt rol.

Eu am ieșit în ultima lună de două-trei ori cu Gică Hagi la masă. Am discutat despre cum putem să facem procesul de formare al jucătorilor ca tranziția să fie cât mai eficientă și să facă pasul la prima echipă. El e un om cu mare experiență și a avut foarte multe rezultate. Academia lui a dat cel mai mare procent de jucători la loturile naționale", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.