Lautaro Martinez, egalul lui Mbappe, Haaland și Kane! Statistica incredibilă a starului după Genoa - Inter 1-2

Trupa lui Chivu a câștigat în fața formației patronate de Dan Șucu, după ce „nerazzurrii” au deschis scorul în minutul șase al partidei, prin Bisseck.

Fundașul a găsit plasa porții apărate de Nicola Leali cu un șut pe jos la colțul scurt. Lautaro Martinez a punctat și el în minutul 38, iar de la gazde a marcat Vitnha.

În urma acestei victorii, Inter a urcat pe primul loc în Serie A, profitând de pașii greșiți făcuți de Napoli și AC Milan.

Lautaro Martinez, egalul lui Mbappe, Haaland și Kane

Atacantul argentinian s-a înscris pe „o listă” care cuprinde trei nume incredible dintre fotbaliștii actuali.

În urma golului și a pasei decisive oferite în partida cu Genoa, atacantul lui Inter a reușit să aibă mai mult de zece contribuții decisive (gol sau assist) în ultimele șapte sezoane din primele cinci ligi din Europa (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1).

Singurii jucători care au mai atins această performanță sunt Kylian Mbappe (PSG și Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City și Borussia Dortmund) și Harry Kane (Tottenham și Manchester City).

