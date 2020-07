Marele regret al lui Mirel Radoi! Echipa la care visa sa joace: "Am fost aproape sa joc acolo, dar nu s-a intamplat! Am regretat" 

Mirel Radoi este invitatul lui Mihai Mironica in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

Selectionerul nationalei a vorbit despre lupta la titlu dintre CFR Cluj si Universitatea Craiova. Fan de mic al oltenilor, Mirel Radoi a marturisit ca unul dintre cele mai mari regrete ale sale este faptul ca nu a reusit sa joace la Universitatea Craiova, desi a fost aproape.

"Am regretat ca nu am jucat la Universitatea Craiova. Am fost aproape, dar nu a fost sa fie. Ma asteptam la un moment dat sa fac pasul, cand am fost cumparat de Extensiv, ma gandeam ca urmatorul pas va fi Universitatea Craiova, am fost foarte aproape, dar nu s-a intamplat", a declarat Mirel Radoi la PRO X.