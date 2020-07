“Am vrut sa RENUNT!” Mirel Radoi, aproape sa PLECE de la nationala inainte de Euro!

Selectionerul a fost aproape sa renunte la banca nationalei din cauza problemelor din familie.

Pentru Mirel Radoi, vara anului 2019 a fost una cu o incarcatura emotionala uriasa. Calificat cu nationala de tineret la campionatul european, Radoi a fost la un pas sa renunte la prezenta in Italia din cauza unui eveniment tragic petrecut in familia sa. In luna martie a anului trecut, fratele lui Radoi isi punea capat zilelor, iar socul a fost unul imens pentru actualul selectioner al primei reprezentative a Romaniei.

“Nu ma asteptam sa se intample asa ceva cu fratele meu. M-am gandit atunci sa iau o pauza si sa mearga altcineva in locul meu la Euro U21. Am luat in calcul sa raman acasa, pentru ca nu ma simteam concentrat si nu voiam sa periclitez in vreun fel sansele jucatorilor la o performanta pentru care se sacrificasera timp de doi ani. Dar fotbalistii au fost cei care m-au determinat sa nu renunt, pentru ca mi-au dat de inteles ca vor sa vin. Eu eram unul singur, puteam sa ma reglez cumva, dar ei erau 20 care ar fi fost destabilizati. Nimeni nu stia ca am vrut sa renunt, nici Burleanu, nici Stoichita, nici secunzii, nici jucatorii”, a spus Mirel Radoi pentru Gazeta Sporturilor.

Cu Radoi pe banca, nationala U21 a Romaniei a reusit sa ajunga pana in semifinalele turneului din Italia, iar performanta i-a fost rasplatita fostului capitan si antrenor de la FCSB cu postul de selectioner al echipei mari. Acesta a fost promovat dupa plecarea lui Cosmin Contra si va fi pe banca Romaniei la barajul pentru Euro 2021, care se va juca impotriva echipei Islandei.