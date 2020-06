N-a avut nicio emotie cu rezultatele! :) Mirel Radoi n-a dat BAC-ul nici anul asta. De ce asteapta de 20 de ani sa termine liceul

Mirel Radoi a avut batai serioase de cap din cauza diplomei de BAC.

Contestat pe vremea in care era antrenor la FCSB, in 2015, pentru ca nu avea licentele luate, Radoi n-a putut sa-si continue cursurile la scoala de antrenori de la Bucuresti din cauza faptului ca n-avea examenele luate. Mirel a rezolvat pana la urma situatia, a facut scoala si azi e selectioner la nationala mare.

Intrebat de ce nu a incercat sa-si ia BAC-ul, desi au trecut 20 de ani de cand a terminat clasa a 12-a, Radoi a explicat: "La varsta examenului respectiv am fost transferat de a Severin la Craiova. Timp de jumatate de an, am fost convins ca m-au trecut si cu liceul acolo. Cand m-am dus sa ma interesez pentru BAC, directorul a ramas uimit. Mi-a zis ca nu sunt inscris. S-a discutat pe tema asta, dar nu mi-au adus actele. Nu era obligatoriu sa merg la ore, puteam sa dau doar teze, lucrari, si am crezut tot timpul ca sunt inscris. Chiar eram pregatit atunci sa dau BAC-ul, pentru ca la Severin, pana in clasa a XI-a, mergeam destul de des la scoala, chiar daca mai lipseam din cauza meciurilor si a antrenamentelor", a explicat Radoi.