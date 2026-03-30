Tehnicianul a acuzat o stare de rău în timpul unei ședințe tehnice și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat ulterior la spital pentru investigații amănunțite.

Din cauza problemelor medicale, „Il Luce” nu va fi pe bancă la amicalul dintre Slovacia și România, programat marți la Bratislava, nu mai devreme de ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Mircea Sandu: „Vârsta nu te iartă”

Fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a comentat situația și crede că vârsta își spune cuvântul într-o meserie atât de solicitantă.

„Am citit despre ce a pățit și am vorbit cu un prieten apropiat de-al lui ca să mă informez. Eu cred că a exagerat un pic încercând să dea o mână de ajutor fotbalului românesc încă o dată. Vârsta nu te iartă. Nu mai poți face o activitate care înseamnă stres și efort fizic și mental. Trebuie să fii sănătos tun pentru o astfel de meserie”, a spus Mircea Sandu la Digi Sport.

Selecționerul va rămâne câteva zile sub supravegherea medicilor la Spitalul Universitar de Urgență București, iar partida la dintre Slovacia și România, pe bancă se va afla „Jerry” Gane, după cum Sport.ro a relatat aici.