Raphael Guerreiro, fundașul stânga pe care Bayern îl aducea pe gratis acum trei ani de la rivalii Borussia Dortmund a decis să schimbe peisajul.

OUT! Fotbalistul de 40 de milioane de euro pleacă gratis de la Bayern

Clubul baravez a anunțat plecarea pe rețelele sociale. Contractul portughezului expiră la finalul lunii iunie, iar atunci va deveni liber de contract.

„Raphael Guerreiro va părăsi FC Bayern în această vară, după trei ani de succes. Până atunci, vom face tot posibilul să terminăm sezonul împreună cât mai bine!”, a scris Bayern pe Instagram.

Internațional cu 65 de selecții pentru Portugalia, Guerreiro a strâns 23 de partide în acest sezon pentru Bayern, a marcat patru goluri și a livrat trei pase decisive.

Cotat la 40 de milioane de euro în 2021, după câștigarea Cupei Germaniei cu Dortmund, „lateralul” a ajuns să valoreze astăzi doar 6.000.000 de euro, potrivit ultimei actualizări a site-ului Transfermarkt.

Două trofee a câștigat Guerreiro alături de Bayern (Bundesliga 2024/25 și Supercupa Germaniei 25/26), iar în vitrina sa mai regăsim două Cupe ale Germaniei cu Dortmund, un trofeu EURO 2016 cu Portugalia și titlul Nations League.