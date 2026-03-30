Atacantul cu dublă cetățenie, română-moldovenească, ar dori să plece cât mai repede din Ucraina, țară de care nu mai vrea să audă.

Vladislav Blănuță a revenit pe teren pentru Dinamo Kiev

Blănuță a devenit persona non-grata în Ucraina, după ce fanii lui Dinamo Kiev au descoperit niște postări prin care fotbalistul își arăta simpatia pentru politica dusă de Rusia.

Nici faptul că și-a prezentat scuze și și-a donat salariul pentru armata ucraineană nu l-au ajutat pe Blănuță, mai ales că atacantul transferat de la FCU Craiova nu a reușit să confirme prin evoluțiile de pe teren.

Blănuță a evoluat doar în zece meciuri, fiind titular într-o singură partidă, și a reușit să marcheze un singur gol, în meciul cu Zrinjski Mostar, scor 6-0, în faza principală Champions League.

Fostul atacant de la FCU Craiova nu a mai evoluat pentru Dinamo Kiev într-un meci oficial din 9 noiembrie, cu LNZ Cherkasy (scor 0-1), când a prins doar nouă minute.

La doar câteva zile după ce au anunțat că Vladislav Blănuță își dorește cu ardoare să plece de la Dinamo Kiev, antrenorul Igor Kostyuk a decis să se bazeze pe atacantul român într-un amical cu Polissya Zhytomyr, partidă pierdută de echipa jucătorului român cu 0-1.

Blănuță a fost trimis în teren de către Kostyuk în minutul 74, însă nu a reușit să contribuie decisive pentru formația din Kiev.