Dezvăluirea făcută de Mircea Sandu: ”Am greșit că l-am pus selecționer”

Fostul președinte FRF regretă că l-a pus selecționer pe Gică Hagi în 2001, imediat după ce ”Regele” și-a încheiat cariera de fotbalist.

Postul de selecționer la naționala de seniori a României a fost primul job din cariera de antrenor a lui Gică Hagi. Doar că fostul mare decar al naționalei nu a rezistat foarte mult

”Mandatul” său s-a încheiat rapid, după aproape trei luni, mai exact după ce ”tricolorii” au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2002 în fața Sloveniei.

Mircea Sandu: ”Am greșit că l-am pus selecționer pe Hagi”

„Eu pe Gică Hagi am greșit că l-am pus (n.r. - selecționer). Am greșit! El ce experiență avea atunci?

(...)

Eu l-am susținut foarte tare pe Gică, l-am iubit, l-am apreciat, am colaborat extraordinar de bine în teren. Se vedea, avea calitate excepțională.

A fost o presiune mare a presei atunci, l-am chemat, am stat de vorbă cu el, a venit cu Giovanni (n.r. - Becali) pentru că era reprezentat de Giovanni și Victor. Au venit la mine acasă, totul bine și frumos, am dat drumul la treabă! Eu aș fi vrut să continui, pentru că-i dădeam o posibilitate să facă el, de la început, tot ce era de făcut. Nu ne-am înțeles și atunci am renunțat”, a spus Mircea Sandu, la OrangeSport.

Bursaspor a fost prima echipă de club pe care Hagi a antrenat-o, în 2003, iar un an mai târziu a ajuns la Galatasaray, echipa la care a scris istorie ca fotbalist.

Au urmat Politehnica Timișoara și FCSB, iar din 2009 și-a început proiectul de la Viitorul Constanța. A mai urmat un scurt ”mandat” la Galatasaray, în perioada octombrie 2010 - martie 2011.