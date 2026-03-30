Reprezentantul internaționalului român a explicat că în momentul de față nu există discuții concrete pentru un transfer al campioana României, însă a ținut să puncteze faptul că atacantul se simte onorat de interesul venit din partea roș-albaștrilor.

Zvonurile privind o posibilă revenire a lui Denis Drăguș în țară s-au intensificat la finalul lunii martie, după ce vârful în vârstă de 26 de ani de la Gaziantep și-a manifestat deschiderea de a lucra cu actualul tehnician al bucureștenilor.

„Am lucrat cu el (n.r. - Mirel Rădoi) atât la loturile naționale de tineret, cât și la cel de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit să lucrez din nou cu el”, a spus Denis Drăguș.

Poziția oficială a reprezentantului

Agentul fotbalistului, Enrico Sposato, a punctat că, pentru moment, jucătorul rămâne dedicat proiectului din Turcia.

„În acest moment, Denis este complet concentrat asupra angajamentului său actual și este foarte fericit și recunoscător pentru sprijinul pe care îl primește. De asemenea, este mândru și onorat să-și vadă numele asociat cu un club istoric și important precum FCSB, care este unul dintre cele mai cunoscute cluburi din fotbalul european. Denis este foarte atașat de țara sa și se simte întotdeauna mândru când numele său este legat de fotbalul românesc.

Să reprezinte România și să simtă sprijinul de acasă înseamnă foarte mult pentru el. Acestea fiind spuse, nu există nimic concret de comentat cu privire la acest interes în acest moment. Prioritatea lui Denis în acest moment este să continue să muncească din greu și să performeze la cel mai înalt nivel”, a transmis Enrico Sposato, potrivit ProSport.