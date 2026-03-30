Jugurtha Hamroun, fostul fotbalist al FCSB, a realizat pentru Sport.ro un „prim 11” ideal, format exclusiv din foștii săi coechipieri.

Întrebat despre portar, algerianul l-a desemnat pe Boy Waterman, fost produs al academiei Ajax, cu care a fost coleg la Karabukspor în Turcia.

L-a dat pe spate și pe Florin Cernat! El este portarul „mai bun decât jucătorii de câmp”

Hamroun a vorbit în termeni laudativi despre goalkeeper, care și-a încheiat cariera la PSV, unde este și în prezent antrenor cu portarii. La Karabukspor în acea perioadă evolua și Florin Cernat, actual director sportiv la FCSB, gălățeanul fiind și cel care l-a adus pe meleagurile noastre pe Hamroun, după cum Sport.ro v-a prezentat amplu aici.

„Cel mai bun portar cu care am jucat este un olandez, Boy Waterman. Am jucat cu el în Turcia, când eram în echipă cu Cernat (n.r - Florin Cernat). Ne rupea pe toți. La rondo, când eram cinci contra doi, era mai bun decât jucătorii de câmp. Avea joc de picior, reflexe, tot ce trebuie”, a spus Jugurtha Hamroun pentru Sport.ro.