Sepsi OSK, grupare clasată în prezent pe locul secund în play-off-ul eșalonului secund, luptă pentru revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc și își conturează deja posibila campanie de achiziții. Obiectivul principal al covăsnenilor pe piața transferurilor este readucerea mijlocașului de 27 de ani la Sfântu Gheorghe.

Traseul sinuos de la FCSB spre Turcia

Gigi Becali l-a achiziționat pe Ștefănescu în vara anului 2024 pentru suma de 1,3 milioane de euro, însă a decis să renunțe la serviciile sale după doar un an. Jucătorul a plecat la Konyaspor pentru 300.000 de euro, o sumă semnificativ sub cota sa de piață. Aventura în campionatul turc s-a încheiat fără realizări remarcabile: nu a reușit să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă în cele opt partide jucate în SuperLig, bifând o singură reușită în Cupa Turciei.

Deși a existat un interes recent și din partea formației Farul Constanța, mutarea a picat, iar acum pe fir a intrat Sepsi OSK.

„Ștefănescu e un jucător despre care am spus și când a plecat că e oricând binevenit. El s-a simțit cel mai bine aici, cred, a dat și cel mai bun randament al lui. Noi așteptăm, ne concentrăm numai pe campionat, să fim promovați cât mai repede. Nu am luat legătura. Până în vară oricum nu poate să joace, deoarece a fost deja la două echipe.

O să luăm legătura cu el, e binevenit. Eu zic că aici s-a simțit cel mai bine. Tot acasă e cel mai bine. Dacă vom trece de etapele astea, 100% o să stăm de vorbă cu el și sper să ne putem înțelege. Așteptăm să fim siguri de promovare, apoi putem să luăm legătura și cu Ștefănescu și cu alți jucători”, a dezvăluit Attila Hadnagy, pentru GSP.

Marius Ștefănescu este evaluat la 700.000 de euro, în momentul de față, de site-urile de specialitate.