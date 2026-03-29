Meciul cu Slovacia trebuia să fie ultimul pentru ”Il Luce” pe banca naționalei României, dar după problemele de sănătate pe care le-a avut și care au dus la internarea sa la Spitalul Universitar din București, naționala va fi condusă în amical de Jerry Gane și staff-ul tehnic al lui Lucescu.

Gică Hagi (61 de ani) este acum mare favorit pentru a prelua postul de selecționer, dar acesta putea ajunge la Federația Română de Fotbal încă de acum opt ani.

Gică Hagi putea fi director tehnic al FRF

Ionuț Lupescu avea un plan bine pus la punct dacă ar fi ajuns președintele FRF în 2018, cu ”Regele” director tehnic și cu ”atribuții foarte mari”.

”Uite, spun ceva ce nu știe nimeni. Când am candidat în 2018, am vrut să-l pun director tehnic pe Gică Hagi cu atribuții foarte mari. În sensul că tot ce înseamnă metodologia antrenamentelor la loturile de juniori și la cluburi să fie implementate cum spune el.

De ce? Pentru că el a dovedit cu academia lui. Apoi puteam să mai adăugăm specialiști. Ar fi mult mai important să i se dea liber pe partea tehnică. El a dat rezultate când a fost patron, președinte, manager, antrenor. Când are un patron, lucrurile se complică.

Ambiția lui este să antreneze. Acum nu știu dacă va antrena la națională sau va pleca în străinătate. Eu așa l-am văzut atunci. Eu am avut o discuție cu el atunci. Acum, după opt ani, nu mai contează”, a spus Lupescu, la Digi Sport.

Jerry Gane va conduce echipa în meciul cu Slovacia

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.