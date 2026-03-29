În urma primelor investigații, se pare că Mircea Lucescu a suferit o aritmie cardiacă. Selecționerul a fost internat și va petrece noaptea în spital, iar vestea a ajuns deja și-n cele mai importante publicații de sport din lume.

Selecționerul este acum internat la Spitalul Universitar, starea sa este stabilă, iar acum a vorbit despre cele întâmplate. ”Il Luce” spune că i s-a făcut rău pentru că s-a enervat teribil la analiza meciului cu Turcia.

Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal.

Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Golazo.ro.

Printre altele, Lucescu a confirmat faptul că mandatul său ca selecționer la echipa națională s-a încheiat și a transmis un mesaj pentru cel care îi va lua locul în funcția de selecționer. Gică Hagi este mare favorit să preia acest post.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a mai declarat Lucescu.

Jerry Gane va conduce echipa în meciul cu Slovacia

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.