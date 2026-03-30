Pușcaș a semnat cu Dinamo în februarie, după aproape 7 luni în care nu a avut echipă. După câteva săptămâni de antrenamente, mai întâi individuale, iar ulterior cu echipa, atacantul a primit și primele minute din partea lui Zeljko Kopic.

Concluzia lui Zeljko Kopic, după debutul lui George Pușcaș la Dinamo

Internaționalul român a intrat pe teren în minutul 62 al amicalului cu CS Dinamo (3-1), de sâmbătă, și a înscris un gol. Pușcaș nu a terminat însă partida pe teren, solicitând să fie schimbat după ce a resimțit dureri.

Zeljko Kopic spune că problemele lui Pușcaș nu sunt grave și se declară foarte încrezător în privința plusului pe care îl va aduce atacantul în echipa lui Dinamo.

"Sunt foarte încrezător în legătură cu Pușcaș, după ce am văzut nivelul la care se antrenează. Lucrează mult la prevenție și pentru a evita accidentările din trecut. S-a antrenat cu echipa și a arătat imediat că va fi un jucător important pentru noi. Sunt chiar foarte optimist în ceea ce privește mentalitatea, modul său de a munci și calitățile sale.

L-am trimis pentru a juca 30 de minute în amicalul cu CS Dinamo pentru a simți terenul și se adapta. Terenul a fost foarte dificil din cauza ploii. A simțit anumite probleme, dar cu siguranță nu este ceva grav. Trebuie să vedem cum va fi în următoarele zile", a spus Zeljko Kopic, într-un interviu pentru Radio Dinamo 1948.

Următorul meci al lui Dinamo este programat sâmbătă, de la ora 19:30, pe terenul lui FC Argeș, în runda a treia din play-off.