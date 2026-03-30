Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a ținut să clarifice speculațiile apărute în spațiul public. Jucătorul a explicat că afirmația sa legată de ultima șansă de a merge la un Mondial s-a referit strict la faptul că la următoarea ediție ar avea 37 de ani, nu la o ieșire iminentă din circuitul primei reprezentative.

Dincolo de clarificările privind viitorul său sub tricolor, fotbalistul a vorbit despre șocul trăit de întregul lot după problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu, dar și despre partida rămasă de disputat împotriva Slovaciei.

„Suntem mai liniştiţi, puţin mai calmi. Ne bucurăm că domnul Lucescu este bine. Am primit şi prin intermediul staff-ului câteva mesaje de la dânsul. Din acest punct de vedere suntem mai liniștiți, să ştim că e în afara oricărui pericol. A fost un şoc, nu vreau să intru în detalii legate de ce s-a întâmplat. Suntem bucuroşi că dânsul e bine. Ne-am fi dorit să fie o finală, dar nu cred că, în cazul nostru, se mai poate vorbi de motivare când îmbraci tricoul echipei naţionale. Toată lumea e conştientă de ce înseamnă acest tricou.

Despre meciului cu Slovacia

Le spuneam băieţilor că nu există meciuri amicale sau să nu dai totul când îmbraci acest tricou. La fel îl vom trata şi mâine. Suntem conştienţi de acest lucru, că reprezentăm o ţară întreagă. Vrem să câştigăm meciul. Miză e întotdeauna pentru coeficient. Toată lumea se gândește că e un meci amical, şi noi şi slovacii am pierdut semifinala şi şansa de a ajunge la Mondial. De aceea lumea se gândeşte că nu contează pentru niciuna dintre echipe, dar v-am zis, atât timp cât îmbrăcăm tricoul naţionalei nu putem vorbi de meciuri amicale.

Toţi o să vedem cine o să vină şi ar fi o lipsă de respect faţă de domnul Lucescu să vorbim acum de noul selecţioner. Am spus după meciul cu Turcia că e ultima şansă de a juca la Mondial referindu-mă la 37 de ani. În rest nu am făcut nicio referire că mă voi retrage la echipa naţională. Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”, a spus Nicolae Stanciu, potrivit as.ro.

Marți, 31 martie, ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Slovacia, la Bratislava, pe stadionul “Národný”, într-un meci amical, stabilit conform programului UEFA.