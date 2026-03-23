Doi dintre portarii pe care, inițial, selecționerul i-a convocat pentru meciul programat pe 26 martie, Ionuț Radu și Mihai Popa, s-au accidentat, astfel că ”Il Luce” a fost nevoit să apeleze la Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu.

În lot pentru această acțiune este și Marian Aioani, portarul de la Rapid, care ar urma să fie titular în partida decisivă de la Istanbul, scrie GSP.ro. Va fi meciul de debut la prima reprezentativă pentru goalkeeper-ul crescut de Farul Constanța.

Mircea Lucescu s-a decis! Marian Aioani va fi titular cu Turcia

Apărarea va fi compusă din Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Nicușor Bancu. În linia mediană și cea ofensivă, Lucescu are încă dubii. Ia în calcul mai multe variante pentru formula de start.

Cert este că nu vor lipsi din primul ”11” jucători precum Vlad Dragomir, Dennis Man, Ianis Hagi sau Daniel Bîrligea, mai informează sursa citată.

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.

Lotul României pentru meciul cu Turcia: