Doi dintre portarii pe care, inițial, selecționerul i-a convocat pentru meciul programat pe 26 martie, Ionuț Radu și Mihai Popa, s-au accidentat, astfel că ”Il Luce” a fost nevoit să apeleze la Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu.
În lot pentru această acțiune este și Marian Aioani, portarul de la Rapid, care ar urma să fie titular în partida decisivă de la Istanbul, scrie GSP.ro. Va fi meciul de debut la prima reprezentativă pentru goalkeeper-ul crescut de Farul Constanța.
Mircea Lucescu s-a decis! Marian Aioani va fi titular cu Turcia
Apărarea va fi compusă din Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Nicușor Bancu. În linia mediană și cea ofensivă, Lucescu are încă dubii. Ia în calcul mai multe variante pentru formula de start.
Cert este că nu vor lipsi din primul ”11” jucători precum Vlad Dragomir, Dennis Man, Ianis Hagi sau Daniel Bîrligea, mai informează sursa citată.
Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.
Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.
Lotul României pentru meciul cu Turcia:
- PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0); Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).