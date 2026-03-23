În ultimii ani, mai multe voci importante din fotbalul românesc au criticat dur regula U21 din Superliga României, potrivit căreia o echipă este obligată să aibă, în permanență, în teren un jucător eligibil pentru loturile naționale de tineret.

De-a lungul ultimelor sezoane, aceasta a suferit mai multe modificări, după ce echipele erau obligate să înceapă meciurile cu doi jucători sub 21 de ani în teren.

Florin Prunea e convins că Hagi va scoate regula U21 din fotbalul românesc

Florin Prunea este convins, înainte de meciul Turcia - România, că regula implementată de Răzvan Burleanu afectează direct echipa națională, având în vedere că Mircea Lucescu are acum mari bătăi de cap în alcătuirea lotului. Fostul portar este de părere că Gică Hagi, care este favorit să fie următorul selecționer al naționalei, o va scoate.

„Nu doar la la portari. Pe noi ne afectează la atacanți. Noi nu avem un atacant. Niciun antrenor nu crește atacanți la U21, ca să-l bage. Toți îi bagă ba prin tușă, ba prin lateral.

De ce crezi că nu avem atacanți? Pentru că nu creștem nimic. E regula asta tembelă care trebuie scoasă imediat. Așa, uite, și cu Târnovanu. Eu am auzit că se gândesc să o scoată.

Nu se mai poate, e nenorocire, frate. Eu cred că va veni Gică (n.r. – Hagi) și o va scoate”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

Turcia - România, 26 martie, ora 19:00

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.