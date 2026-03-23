Rezultatul României - eliminarea din calificările pentru Campionatul Mondial de handbal masculin - i-a surprins și pe cei din Federația Europeană de handbal. Antrenați de George Buricea, selecționer care a gestionat eronat un time-out, tricolorii au jucat sub așteptări la Buzău în fața unei formații care, conform specialiștilor, n-aveau șanse de a ajunge în faza următoare.

"Turcia sărbătorește!". România - Turcia, un dezastru pentru noi!

"Turcia își sărbătorește revenirea, în timp ce visurile României se năruie", a titrat EHF, care a numit și eroul Turciei, handbalistul Koray Ayar.

"După victoria României cu 37:32 în prima manșă, Turcia știa că are o misiune dificilă în față. Dar, pentru a doua confruntare, cea din România, speranțele Turciei erau încă mari, după ce demonstrase o ambiție remarcabilă reducându-și anterior diferența de la nouă goluri la cinci. Tot ce trebuiau să facă era să-și intensifice revenirea - și așa au făcut.

Turcia și-a turat motoarele atât în ​​atac, cât și în defensivă. Doruk Pehlivan și Eyüp Arda Yildiz au reprezentat provocări mari pentru linia defensivă a României, marcând de câte 10 ori fiecare. În poartă, Can Adanir a contribuit și el cu 11 parade, iar în ciuda rotirii rezervelor - cu 13 din 14 jucători de câmp înscriși - visele României se năruiau încet.

"Koray Ayar a devenit eroul serii!"

Yildiz a marcat în minutul 59, ducând scorul la 36:31 pentru echipa sa, iar gazdele au mai avut o șansă să salveze meciul. Însă un atac ratat a readus mingea în Turcia, Koray Ayar devenind eroul serii. A marcat în ultima secundă și turcii și-au asigurat un un bilet pentru faza a treia a calificărilor la Campionatul Mondial de handbal masculin", a notat EHF.