VIDEO A zdrobit toate speranțele României și a devenit eroul Turciei. Federația Europeană de Handbal a descris thriller-ul de la Buzău

Alexandru Hațieganu
Rezultat rușinos pentru naționala de handbal a României. A fost eliminată de Turcia din drumul către Campionatul Mondial 2027.

Rezultatul României - eliminarea din calificările pentru Campionatul Mondial de handbal masculin - i-a surprins și pe cei din Federația Europeană de handbal. Antrenați de George Buricea, selecționer care a gestionat eronat un time-out, tricolorii au jucat sub așteptări la Buzău în fața unei formații care, conform specialiștilor, n-aveau șanse de a ajunge în faza următoare.

"Turcia sărbătorește!". România - Turcia, un dezastru pentru noi!

"Turcia își sărbătorește revenirea, în timp ce visurile României se năruie", a titrat EHF, care a numit și eroul Turciei, handbalistul Koray Ayar.

"După victoria României cu 37:32 în prima manșă, Turcia știa că are o misiune dificilă în față. Dar, pentru a doua confruntare, cea din România, speranțele Turciei erau încă mari, după ce demonstrase o ambiție remarcabilă reducându-și anterior diferența de la nouă goluri la cinci. Tot ce trebuiau să facă era să-și intensifice revenirea - și așa au făcut.

Turcia și-a turat motoarele atât în ​​atac, cât și în defensivă. Doruk Pehlivan și Eyüp Arda Yildiz au reprezentat provocări mari pentru linia defensivă a României, marcând de câte 10 ori fiecare. În poartă, Can Adanir a contribuit și el cu 11 parade, iar în ciuda rotirii rezervelor - cu 13 din 14 jucători de câmp înscriși - visele României se năruiau încet.

"Koray Ayar a devenit eroul serii!"

Yildiz a marcat în minutul 59, ducând scorul la 36:31 pentru echipa sa, iar gazdele au mai avut o șansă să salveze meciul. Însă un atac ratat a readus mingea în Turcia, Koray Ayar devenind eroul serii. A marcat în ultima secundă și turcii și-au asigurat un un bilet pentru faza a treia a calificărilor la Campionatul Mondial de handbal masculin", a notat EHF.

  • Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.
  • Dumitru Vlăduț Rusu a apărat 5 șuturi (16,67%), iar Denis Ștefan a avut 2 intervenții (14,29%).
  • Pentru învingători au marcat Doruk Pehlivan 10 goluri. Eyup Arda Yildiz 10, Sevket Yagmuroglu 5, Sadik Emre Herseklioglu 4, Ediz Aktaș 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacioglu 1, Baran Nalbantoglu 1, Koray Ayar 1, Can Adanir 1.

FOTO: EHF

