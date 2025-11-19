VIDEO Mircea Lucescu a plecat din nou de la conferință: ”Faceți și astăzi la fel?”

Mircea Lucescu a plecat din nou de la conferință: "Faceți și astăzi la fel?"
România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.

Mircea Lucescu
”Tricolorii” nu mai puteau atinge poziția a doua după rezultatul din penultima rundă, cu Bosnia (1-3). Miza ar fi fost un traseu mai ușor la barajul pentru Mondial, dar și șansa de a fi gazdă în primul meci de baraj.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a dovedit din nou că răbdarea nu este punctul său forte. A plecat din nou de la interviuri, așa cum s-a întâmplat în repetate rânduri în noul său ”mandat” la echipa națională, iar acest lucru s-a întâmplat inclusiv la conferința de presă.

Mircea Lucescu a plecat din nou de la conferința de presă

După aproape zece minute în fața jurnaliștilor prezenți în sala de conferințe de pe stadionul ”Ilie Oană”, ”Il Luce” a încercat să-i grăbească pe aceștia, cerând întrebări ”specifice”. Inevitabil a fost întrebat și despre viitorul său, moment în care și-a pierdut din nou răbdarea.

”Ieri ați spus că nu puteți fi demis, că aveți toată susținerea FRF, deci este decizia dumneavoastră dacă rămâneți sau nu...”, i s-a adresat, lui Mircea Lucescu, un reporter prezent la conferința de presă.

”Păi bineînțeles. Haideți, este în regulă. Faceți și astăzi la fel?”, a spus Mircea Lucescu, după care s-a ridicat și a plecat de la conferința de presă.

După ce preliminariile s-au încheiat, România și-a aflat adversarele pe care le poate întâlni în drumul spre turneul final găzduit de America, Mexic și Canada. În semifinala barajului vom întâlni o echipă din prima urnă valorică, din care fac parte o echipă din prima urnă din care fac parte Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

  • Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul UEFA din Nyon.

Tricolorii vor disputa semifinala barajului în deplasare. Semifinala barajului este programată pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se vor califica, tricolorii să joace finala pe 31 martie.

Cum arată configurația urnelor pentru barajul de calificare la Cupa Mondială:

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
  • Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
  • Urna 4: România, Suedia, Macedonia, Irlanda de Nord
