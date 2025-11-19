”Tricolorii” nu mai puteau atinge poziția a doua după rezultatul din penultima rundă, cu Bosnia (1-3). Miza ar fi fost un traseu mai ușor la barajul pentru Mondial, dar și șansa de a fi gazdă în primul meci de baraj.



Mircea Lucescu, selecționerul României, a dovedit din nou că răbdarea nu este punctul său forte. A plecat din nou de la interviuri, așa cum s-a întâmplat în repetate rânduri în noul său ”mandat” la echipa națională, iar acest lucru s-a întâmplat inclusiv la conferința de presă.



Mircea Lucescu a plecat din nou de la conferința de presă



După aproape zece minute în fața jurnaliștilor prezenți în sala de conferințe de pe stadionul ”Ilie Oană”, ”Il Luce” a încercat să-i grăbească pe aceștia, cerând întrebări ”specifice”. Inevitabil a fost întrebat și despre viitorul său, moment în care și-a pierdut din nou răbdarea.



”Ieri ați spus că nu puteți fi demis, că aveți toată susținerea FRF, deci este decizia dumneavoastră dacă rămâneți sau nu...”, i s-a adresat, lui Mircea Lucescu, un reporter prezent la conferința de presă.



”Păi bineînțeles. Haideți, este în regulă. Faceți și astăzi la fel?”, a spus Mircea Lucescu, după care s-a ridicat și a plecat de la conferința de presă.

