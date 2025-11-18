Cu toate astea, eșecul suferit în fața Bosniei, la Zenica, scor 1-3, a făcut ca România să încheie preliminariile pe locul trei în grupă.

Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina, posibilele adversare ale României la baraj

Grație rezultatelor din Nations League, tricolorii vor disputa barajul din luna martie.

În urma rezultatelor meciurilor de marți seară s-a stabilit și configurația finală a urnelor. România se află în urna a patra, iar în semifinala barajului va întâlni o echipă din prima urnă din care fac parte Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul UEFA din Nyon.

Tricolorii vor disputa semifinala barajului în deplasare. Semifinala barajului este programată pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se vor califica, tricolorii să joace finala pe 31 martie.

Cum arată configurația urnelor pentru barajul de calificare la Cupa Mondială

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: România, Suedia, Macedonia, Irlanda de Nord

