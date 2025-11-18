România s-a dovedit a fi câștigătoarea locului 1, în grupa H, doar din vorbe. Pentru că, imediat după tragerea la sorți, niște visători ne-au văzut la CM 2026, după cum Sport.ro a arătat aici.

Astăzi, când s-au încheiat preliminariile europene, noi am terminat pe 3, după Austria și Bosnia! Norocul nostru e că ne-am asigurat „colacul de salvare“, pe ruta Nations League, ceea ce înseamnă că vom prinde barajele de calificare pentru CM 2026 din martie anul viitor. Sport.ro a prezentat aici lista celor patru naționale din care se va alege adversara noastră pentru partida din deplasare, pe care o vom disputa pe 26 martie.

Austria, prima calificare la Mondiale după 28 de ani

Dacă tricolorii ar fi câștigat locul 1, în grupa H, atunci România ar fi revenit la Mondiale, după 28 de ani. Din păcate, Austria a reușit acest lucru. Fiindcă, după 1-1 cu Bosnia acasă, va reveni la sărbătoarea fotbalului mondial pentru prima dată din 1998 încoace.

În acest moment, avem 39 din cele 45 de echipe care și-au asigurat locurile la Cupa Mondială din Canada, Mexic și SUA:

*Europa (12 echipe): Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția

*Asia (8 echipe): Japonia, Iran, Australia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan, Coreea de Sud

*Africa (9 echipe): Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

*America de Nord și Centrală (3 echipe): Canda, Mexic, SUA

*America de Sud (6 echipe): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

*Oceania (1 echipă): Noua Zeelandă

