Mitul antrenorului cu „baghetă magică“ tocmai s-a spulberat în cazul lui Mircea Lucescu (80 de ani), odată cu compromiterea calificării directe la Mondiale.

Desigur, România păstrează șanse de a fi prezentă, la CM 2026, via barajelor din martie 2026, însă rămâne contraperformanța pe care tocmai am atins-o, în grupa H a preliminariilor. Una în care visătorii ne-au văzut pe locul 1, în ziua tragerii la sorți, la mijlocul lunii decembrie, în 2024.

Acum, când am încheiat această campanie îngrozitoare, în care am țintit locul 1, dar am surclasat doar San Marino (cea mai slabă națională din lume, locul 210 din 210 în clasamentul FIFA), plus Cipru, putem trage niște concluzii. Din păcate, toate sunt amare pentru noi!

Am făcut puncte doar cu echipele „liliputane“

*Din cele 13 puncte pe care le-am strâns în grupa H, 10 le-am câștigat cu San Marino și Cipru! Doar 3 puncte din 12 posibile am făcut din confruntările cu Austria și Bosnia, principalele noastre contracandidate la calificare.

*Am ratat calificarea directă, deși am prins cea mai slabă echipă din urna capilor de serie: Austria, o națională care nu mai fusese la Mondiale din 1998! Dacă n-am fi prins Austria, alternativele erau: Spania, Olanda, Franța, Croația, Portugalia, Danemarca, Italia, Germania, Anglia, Belgia sau Elveția!

*Bosnia, naționala care ne-a bătut, la Bucuresti, încă din prima etapă a grupei H, era praf și pulbere, când a sosit pe Arena Națională. O singură statistică vorbește de la sine: înaintea meciului de la București, bosniacii avuseseră o singură victorie în ultimele 13 partide: 2-0 cu Liechtenstein, în deplasare, pe 13 octombrie 2023, în preliminariile Euro 2024.

*Bosnia, care ne-a strivit în repriza a doua a meciului de la Zenica, a avut pe teren nouă jucători sub 23 de ani!

*În clasamentul FIFA, Lucescu a preluat România de pe locul 45 în lume (în august 2024) și a dus-o acum pe 47, cu perspective de a mai pierde niște poziții după înfrângerea din această lună cu Bosnia (1-3).

*Când a venit la națională, Lucescu s-a bătut cu pumnul în piept, spunând că România trebuie să aibă posesia și să-și pasese adversara. În aceste preliminarii, în meciurile importante pe care le-am jucat, s-a întâmplat exact invers! Ultimul exemplu: repriza a doua din Bosnia – Romania (3-1), când gazdele ne-au „ascuns“ mingea.

O realitate incontestabilă: lotul e extrem de slab

Dincolo de lipsa de inspirație a selecționerului, dar și „pariurile“ pe care le-a pierdut, rămâne un adevăr incontestabil: actualul lot e foarte slab! Avem, într-adevăr, câțiva jucători mai răsăriți (Dennis Man la PSV e un exemplu), dar când vedem că vedetele noastre evoluează la Alanyaspor și Rizespor, iar mulți internaționali fac tușa la cluburile lor, ne convingem că ne-ar fi greu, în tentativa de a merge la Mondiale, indiferent de numele selecționerului de pe bancă.

