Joi va avea loc tragerea la sorți pentru baraj, România va înfrunta în primul meci Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca.



Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația tricolorilor din această seară, iar apoi a spus că urmează o perioadă în care echipa se va pregăti pentru baraj. Când a fost întrebat despre tragerea la sorți de joi, selecționerul a decis să plece de la flash-interviu.



Ce a declarat Mircea Lucescu după victoria cu San Marino



"A contat modul în care jucătorii s-au exprimat în teren, după meciul de la Zenica. Astăzi am văzut o echipă dinamică, preocupată să joace în mare viteză. Toate golurile au venit din reușite colective, nu din acțiuni individuale.

Nu rezultatul contează, ci impresia pe care au lăsat-o băieții. Au dominat de la un capăt la celălalt.



În astea două-trei luni avem posibilitatea să pregătim barajul. (întrebat apoi despre posibilii adversari, Lucescu a plecat de la flash-interviu)", a declarat Mircea Lucescu, la finalul meciului România - San Marino, scor 7-1.



România merge la barajul pentru CM 2026



Tricolorii au încheiat Grupa H pe locul 3, după Austria și Bosnia-Herțegovina, însă mai au o șansă să ajungă la Campionatul Mondial din 2026.



România va lua parte la barajul de anul următor, grație rezultatelor din Liga Națiunilor. Tragerea la sorți va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la Zurich. Evenimentul va fi transmis LIVE pe site-ul FIFA și în format LIVE BLOG pe www.sport.ro.



Echipa noastră va fi în a patra urnă valorică la tragerea la sorți. În semifinala barajului, elevii lui Mircea Lucescu ar putea înfrunta un "balaur" din prima urnă, cum ar fi Italia sau b.



Clasament final Grupa H

