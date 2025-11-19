„Tricolorii” își vor afla joi adversara din semifinală, iar variantele sunt dintre cele mai complicate: Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a analizat opțiunile și a ales adversara pe care o consideră cea mai accesibilă pentru echipa lui Mircea Lucescu.

„Merg pe varianta Ucraina”

Dumitrescu ar fi preferat ca Polonia să rămână în urna 1, însă golul dramatic al Scoției din minutul 93 a trimis Danemarca la baraj și a schimbat calculele.

„Aș fi preferat să fie Polonia în loc de Danemarca. Mi se pare mai greu în Danemarca, Turcia sau Italia. Merg și eu pe varianta Ucraina, i-am întâlnit, îi știm, i-am simțit”, a declarat Dumitrescu la Digi Sport.

Argumentele sale sunt clare: România are un ascendent moral după victoria cu 3-0 de la EURO 2024, iar Ucraina nu-și poate disputa meciurile pe teren propriu, urmând să joace în Polonia sau Germania.

„Vom avea acolo ‘Zidul galben’. Vor fi mulți români, atmosfera va fi de partea noastră. Nici în Polonia nu e nicio problemă”, a mai spus fostul internațional.

România - San Marino 7-1

Pe o ploaie torențială la Ploiești, tricolorii au controlat categoric duelul cu San Marino. Au punctat Rossi (aut.), Baiaram, Man, Valentini (aut.), Hagi, Rațiu și Louis Munteanu.

România a încheiat preliminariile pe locul 3, dar merge la baraj datorită performanței din Liga Națiunilor.

România va fi în urna a patra la tragerea la sorți și va întâlni o echipă din urna 1 într-o manșă eliminatorie.

Semifinala: 26 martie 2026, în deplasare

Adversar posibil: Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca

Finala: 31 martie 2026 (gazda stabilită prin tragere la sorți)

