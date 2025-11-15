Cele două formații se vor duela în cadrul penultimei runde din preliminariile CM 2026. Meciul se va disputa pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, iar ora de începere va fi 21:45.

După duelul cu Bosnia, „tricolorii” se vor întoarce în țară pentru „finala” cu San Marino. Meciul se va disputa pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești și se vede de asemenea LIVE TEXT pe site-ul nostru.

Belodedici are cartea câștigătoare înainte de Bosnia - România

Înaintea partidei, fostul mare internațional Miorag Belodedici și-a dat cu părerea. Fostul fundaș este de părere că naționala trebuie să intre montată în meci și să aibă încrede în inspirația lui „nea Mircea”.

„Asta mă întrebam şi eu, dacă putem sau nu putem să batem în Bosnia. Poate nea Mircea ştie răspunsul. Eu cred că nici nea Mircea nu poate să vă dea răspunsul. Aici, în deplasare, o să depună un efort mare, că şi lor le trebuie o victorie. Nu ştiu cine poate să decidă meciul. La noi, şi apărătorii pot decide, fie la un corner, fie la o lovitură liberă laterală.

E un lucru negativ că ne lipsesc câţiva jucători importanţi. Sperăm ca cei care o să vină în locul lor să fie inspiraţi, să joace ce trebuie să joace.

Fundaşii trebuie să fie duri, dar să nu facă faulturi în jurul careului. Trebuie să fie atenţi şi să le fure mingile, asta e foarte greu, să câştigi mingea. Trebuie să fii foarte atent să nu faci fault în preajma careului, e foarte periculos. Au şi ei jucători foarte buni în atac.

Dzeko, eu ştiu, a fost un jucător foarte bun. A fost un jucător bun, acum a mai scăzut. Are şi el o vârstă. E puternic, e înalt. În preajma careului e periculos.

Jucătorii noştri trebuie să îşi facă datoria, să joace ce trebuie să joace. Toţi sunt periculoşi, dacă îi laşi să fie periculoşi. Şi dacă mă lăsau pe mine, pe timpul meu, să preiau mingea, şi eu eram periculos. Dar trebuie să fie foarte atenţi”, a declarat Miodrag Belodedici pentru AS.ro.

Rezultatele înregistrate în precedentele meciuri Romania - Bosnia

România - Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025)

România - Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022)

Bosnia - România, scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022)

România - Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011)

Bosnia - România, scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011)

România - Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003)

Bosnia - România, scor 0-3 (Campionatul European, 07.09.2002)



România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.



Clasamentul înainte de meci arată echilibrul total. Austria este lider cu 15 puncte. Bosnia are 13. România are 10. Cipru are 8 puncte, dar și un meci în plus. San Marino încheie grupa fără puncte.



