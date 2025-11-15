FOTO Mikaela Shiffrin, cel mai bun timp în prima manşă a slalomului de la Levi

Mikaela Shiffrin, cel mai bun timp &icirc;n prima manşă a slalomului de la Levi Sporturi Record stabilit de superba Mikaela Shiffrin: 82 de victorii la Cupa Mondială!
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a înregistrat, sâmbătă, cel mai bun timp în prima manşă a slalomului de la Levi (Finlanda)

Mikaela Shiffrin, cel mai bun timp în prima manşă a slalomului de la Levi

Schioarea americană Mikaela Shiffrin a înregistrat, sâmbătă, cel mai bun timp în prima manşă a slalomului de la Levi (Finlanda), având un avans de 1''08 faţă de albaneza Lara Colturi.

Mikaela Shiffrin a terminat prima manşă a slalomului de la Levi (Finlanda), prima din acest sezon, cu un avans confortabil faţă de concurente. Impecabilă pe pista îngheţată Black, americanca are un avans de 1''08  faţă de a doua clasată, albaneza Lara Colturi, care împlineşte 19 ani sâmbătă, şi de 1''49 faţă de germana Lena Dürr.

Este suficient pentru a aborda cu încredere a doua manşă, care începe la ora 14:00 în staţiunea din Laponia, unde temperatura este de -10 °C.

Croata Zrinka Ljutic, deţinătoarea globului la această specialitate, se află pe locul 4 (+1''58), iar doar şapte schioare au reuşit să nu înregistreze un decalaj mai mare de două secunde faţă de Shiffrin, care este pe cale să obţină a 102-a victorie în circuit.

