Tricolorii speră să încheie grupa de calificare pe locul al doilea, pentru a spera la un adversar mai facil la baraj.

Lotul ales de Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia

Mircea Lucescu a decis lotul pe care se va baza la meciul de la Zenica. Legendarul antrenor a decis să lase în afara lotului trei dintre cei mai importanți jucători din Superliga României: Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia:

Portari: Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Marian Aioani

Fundași: Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Nicușor Bancu, Lisav Eissat, Deian Sorescu, Vladimir Screciu

Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Claudiu Petrila

Atacanți: Denis Drăguș, Daniel Bîrligea, David Miculescu, Valentin Mihăilă, Dennis Man

