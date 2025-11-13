Naționala României, all-in pentru meciul cu Bosnia! Imagini de la aeroport cu tricolorii

Ulterior, selecționata lui Mircea Lucescu va primi vizita reprezentativei din San Marino marți, de la aceeași oră, la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oană”, unde va trebui să îndeplinească o simplă formalitate.

Naționala României o întâlnește sâmbătă, de la ora 21:45, pe Bosnia, într-un meci de totul sau nimic la Zenica. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Joi spre seară, naționala s-a deplasat la Zenica. În tur, Bosnia ne-a învins la București cu 1-0, așadar, prima reprezentativă trebuie neapărat să-și ia revanșa ca să păstreze șanse la locul doi din grupa preliminariilor.



Există șanse minime și pentru prima poziție, dacă Austria se încurcă în ultimele două meciuri. Este esențial ca România să-și câștige însă duelurile cu bosniacii și cu sanmarinezii.

”Am plecat spre Sarajevo, unde ne așteaptă un drum cu autocarul spre Zenica. Sâmbătă vrem 3 puncte”, a scris naționala pe Facebook.

Într-un dialog cu Sport.ro în care a vorbit despre meciul cu Bosnia, Radu Drăgușin, Mircea Lucescu și despre neconvocarea lui Alex Dobre, subiecte care vor fi redate în următoarele zile pe site-ul Sport.ro, Costel Pantilimon a remarcat și trei jucători de la reprezentativa lui Mircea Lucescu.



E vorba despre Valentin Mihăilă, Dennis Man și Ianis Hagi. Ultimul s-a evidențiat printr-o centrare în meciul cu Austria (1-0), la care Virgil Ghiță a răspuns cu un gol care a zguduit Arena Națională în acțiunea din luna octombrie.



”Am văzut un Mihăilă, un Man, un Hagi, care în momentul de față au o oarecare formă bună”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

