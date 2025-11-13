GALERIE FOTO Naționala României, all-in pentru meciul cu Bosnia! Imagini de la aeroport cu tricolorii

Naționala Rom&acirc;niei, all-in pentru meciul cu Bosnia! Imagini de la aeroport cu tricolorii Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ultima ”dublă” pentru România din preliminariile CM 2026.

TAGS:
nationala romanieiRomaniabosniapreliminarii CM 2026
Din articol

Naționala României o întâlnește sâmbătă, de la ora 21:45, pe Bosnia, într-un meci de totul sau nimic la Zenica. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Ulterior, selecționata lui Mircea Lucescu va primi vizita reprezentativei din San Marino marți, de la aceeași oră, la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oană”, unde va trebui să îndeplinească o simplă formalitate.

Naționala României, all-in pentru meciul cu Bosnia! Imagini de la aeroport cu tricolorii

  • 581063567 18493684912078473 2513941314599882414 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Naționala României Facebook

Joi spre seară, naționala s-a deplasat la Zenica. În tur, Bosnia ne-a învins la București cu 1-0, așadar, prima reprezentativă trebuie neapărat să-și ia revanșa ca să păstreze șanse la locul doi din grupa preliminariilor.

Există șanse minime și pentru prima poziție, dacă Austria se încurcă în ultimele două meciuri. Este esențial ca România să-și câștige însă duelurile cu bosniacii și cu sanmarinezii. 

”Am plecat spre Sarajevo, unde ne așteaptă un drum cu autocarul spre Zenica. Sâmbătă vrem 3 puncte”, a scris naționala pe Facebook.

EXCLUSIV Costel Pantilimon a remarcat trei fotbaliști de la naționala României: ”Au formă bună”

Într-un dialog cu Sport.ro în care a vorbit despre meciul cu Bosnia, Radu Drăgușin, Mircea Lucescu și despre neconvocarea lui Alex Dobre, subiecte care vor fi redate în următoarele zile pe site-ul Sport.ro, Costel Pantilimon a remarcat și trei jucători de la reprezentativa lui Mircea Lucescu.

E vorba despre Valentin Mihăilă, Dennis Man și Ianis Hagi. Ultimul s-a evidențiat printr-o centrare în meciul cu Austria (1-0), la care Virgil Ghiță a răspuns cu un gol care a zguduit Arena Națională în acțiunea din luna octombrie.

”Am văzut un Mihăilă, un Man, un Hagi, care în momentul de față au o oarecare formă bună”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Centrul Londrei, transformat &icirc;ntr-un &bdquo;oraș de corturi&rdquo;: migranți rom&acirc;ni, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
ARTICOLE PE SUBIECT
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer
Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer
ULTIMELE STIRI
Preliminarii CM 2026 | Ungaria joacă ACUM și a deschis scorul! Franța, Anglia, Italia și Portugalia, meciuri tari de la 21:45
Preliminarii CM 2026 | Ungaria joacă ACUM și a deschis scorul! Franța, Anglia, Italia și Portugalia, meciuri tari de la 21:45
Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!
Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!
Mural cu Stanciu, Rațiu și Drăgușin pe un bloc din București: &rdquo;Este o onoare&rdquo;
Mural cu Stanciu, Rațiu și Drăgușin pe un bloc din București: ”Este o onoare”
Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului
Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului
Ianis Hagi, veste minunată &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: anunțul turcilor
Ianis Hagi, veste minunată înainte de Bosnia – România: anunțul turcilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel G&acirc;lcă

Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel Gâlcă

Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu &rdquo;cel mai valoros lot&rdquo; din Superliga: &rdquo;Șanse mari să ia campionatul&rdquo;

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul”

Decizie surprinzătoare! La ce meci a fost delegat Istvan Kovacs

Decizie surprinzătoare! La ce meci a fost delegat Istvan Kovacs



Recomandarile redactiei
Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!
Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!
Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului
Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului
Mural cu Stanciu, Rațiu și Drăgușin pe un bloc din București: &rdquo;Este o onoare&rdquo;
Mural cu Stanciu, Rațiu și Drăgușin pe un bloc din București: ”Este o onoare”
Vrea Balonul de Aur cu orice preț: &rdquo;O să am șansa asta! &Icirc;mi știu potențialul&rdquo;
Vrea Balonul de Aur cu orice preț: ”O să am șansa asta! Îmi știu potențialul”
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer
Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer
Alte subiecte de interes
FRF a pus deja &icirc;n v&acirc;nzare biletele pentru meciul Rom&acirc;nia - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a Rom&acirc;niei
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!