Tricolorii sunt pe locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte, în timp ce Bosnia ocupă locul secund, cu 13 puncte. O victorie la Zenica i-ar urca pe elevii lui Mircea Lucescu pe poziția a doua înaintea ultimei etape.



La conferința de presă premergătoare partidei, Edin Dzeko a vorbit despre importanța duelului și a caracterizat naționala României ca fiind „o echipă bună, cu mulți jucători tineri și un antrenor experimentat”.



Edin Dzeko: „România are o echipă bună, cu jucători tineri. Poate o să fiți buni și mâine”



Starul lui Fiorentina nu a uitat victoria din tur, scor 1-0 pe Arena Națională, și a transmis că își dorește un rezultat identic.



Mai mult, atacantul bosniac a recunoscut că a fost surprins când a aflat că România nu are în lot niciun jucător cu experiență la Cupa Mondială, ultima participare a tricolorilor datând din 1998.



„Avem două meciuri pe care le consideram ca pe cele de baraj, două meciuri decisive. Putem termina pe primul loc sau pe locul trei. Avem mulți jucători tineri și stim ce ar însemna o victorie cu România, ar deschide drumul calificării la CM 2026. Baieții s-au pregătit bine, suntem pregătiți de aceste două meciuri. Spuneam că avem mulți jucători tineri. Nu joc regulat, dar mi-ar plăcea să o fac.



Aceste două meciuri sunt speciale pentru mine, știu ce pot însemna pentru noi. Pentru mine, fiecare meci e special. Pentru echipă poate fi joc mai important ca altele. Știm că toate partidele sunt așa. România are o echipă bună, cu mulți jucători tineri. E o grupă bună, cu România, cu Austria. La început toată lumea spera la calificare.



Am reușit să câștigăm la București, deși voi spuneați atunci că sunteți mai buni. Poate o să fiți buni și mâine, dar eu sper ca rezultatul să fie la fel. Asta e tot ce contează. Dar România este o echipă bună, cu mulți jucători tineri, un antrenor experimentat și fotbaliști buni.



Am jucat la Mondiale, nu știam că niciun jucător activ român nu a jucat acolo. Nu avem plasa de siguranță din Nations League. Toată lumea vrea să joace la cel mai înalt nivel, la Cupa Mondială. Presiunea pozitivă este acolo, ambele echipe sunt acolo. Am câștigat în România, totul este posibil. Știm că meciul va fi dificil”, a declarat Dzeko la conferința de presă premergătoare partidei.

Ultima deplasare a fost un coșmar, dar statistica e de partea „tricolorilor”



Istoricul direct oferă motive de încredere. România și Bosnia s-au întâlnit de șapte ori până acum, iar tricolorii au câștigat patru dintre meciuri.



Totuși, în turul din aceste preliminarii, Bosnia a câștigat la București cu 1-0. Ultimul meci jucat la Sarajevo s-a disputat în Liga Națiunilor în 2022, iar gazdele s-au impus tot cu 1-0. Statistica generală ne avantajează, dar ultimele deplasări nu au fost simple.



Rezultatele înregistrate în precedentele meciuri Romania - Bosnia

România - Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025)

- Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025) România - Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022)

- Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022) Bosnia - România , scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022)

, scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022) România - Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011)

- Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011) Bosnia - România , scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011)

, scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011) România - Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003)

- Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003) Bosnia - România, scor 0-3 (Campionatul European, 07.09.2002)



România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.



Clasamentul înainte de meci arată echilibrul total. Austria este lider cu 15 puncte. Bosnia are 13. România are 10. Cipru are 8 puncte, dar și un meci în plus. San Marino încheie grupa fără puncte.



România are în față două finale. Bosnia acum. San Marino acasă, marți. Ambele meciuri se văd LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS.

