Născut la Munchen, fotbalistul cu tată nigerian și mamă româncă a ales să evolueze pentru naționala Germaniei, unde a fost convocat de 11 ori și, pe deasupra, și-a trecut numele pe tabela de marcaj și într-o situație.



A refuzat naționala României și poate ajunge la Manchester United! Ce lovitură: ”Clubul urmărește situația”



Legitimat în prezent la Borussia Dortmund, unitedinfocus.com scrie că Jorge Mendes, agentul jucătorului, l-a oferit pe Adeyemi câtorva cluburi, printre care și lui Manchester United, formația din eșalonul de elită al Angliei, Premier League.



Iar decizia ”Diavolilor roșii” a fost să ”urmărească situația” lui Karim Adeyemi, așa cum a scris sursa anterior menționată. Fotbalistul este cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate.



”În Germania, reprezentantul lui Karim Adeyemi, Jorge Mendes, încearcă să-i găsească un nou club. Sursele noastre înțeleg că primul contact a venit din partea jucătorului”, a mai scris United in Focus despre eventuala mutare a fotbalistului la Manchester.



Cifrele lui Karim Adeyemi



Borussia Dortmund: 121 meciuri jucate, 29 goluri înscrise, 22 pase decisive

Red Bull Salzburg: 94 meciuri jucate, 33 goluri înscrise, 23 pase decisive

FC Liefering: 35 meciuri jucate, 15 goluri înscrise, 12 pase decisive



Manchester United, în Premier League



După 11 etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, Manchester United se află pe locul șapte cu 18 puncte. Cinci victorii, trei remize și trei eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Ruben Amorim.



Pentru United urmează meciul cu Everton de luni, 24 noiembrie, de la ora 22:00, în runda #12 din Premier League. Confruntarea va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

