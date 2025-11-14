A reacționat imediat după ce a auzit replica lui Mircea Lucescu: „Nu mi se pare normal”

România va avea un duel de foc cu Bosnia, iar tricolorii lui Mircea Lucescu au doar varianta victoriei la Zenica, pentru a avea șanse să încheie pe poziția a doua în grupa de calificare.

Partida Bosnia - România, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gabi Torje, deranjat de întrebarea pusă lui Mircea Lucescu

La conferința de presă de dinaintea meciului, o jurnalistă din Bosnia aflată în sală l-a întrebat pe Mircea Lucescu dacă va fi demis în cazul în care va pierde meciul de la Zenica.

Mircea Lucescu a oferit un răspuns categoric prin care a transmis că nu va pleca de la cârma echipei naționale în cazul în care România nu se va impune în Bosnia.

Gabi Torje a comentat incidentul și s-a declarat deranjat de întrebarea pe care a pus-o jurnalista din Bosnia.