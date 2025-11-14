A reacționat imediat după ce a auzit replica lui Mircea Lucescu: „Nu mi se pare normal”

România va avea un duel de foc cu Bosnia, iar tricolorii lui Mircea Lucescu au doar varianta victoriei la Zenica, pentru a avea șanse să încheie pe poziția a doua în grupa de calificare.
Partida Bosnia - România, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Gabi Torje, deranjat de întrebarea pusă lui Mircea Lucescu
La conferința de presă de dinaintea meciului, o jurnalistă din Bosnia aflată în sală l-a întrebat pe Mircea Lucescu dacă va fi demis în cazul în care va pierde meciul de la Zenica.
Mircea Lucescu a oferit un răspuns categoric prin care a transmis că nu va pleca de la cârma echipei naționale în cazul în care România nu se va impune în Bosnia.
Gabi Torje a comentat incidentul și s-a declarat deranjat de întrebarea pe care a pus-o jurnalista din Bosnia.
„Răspunsul a fost exact pe măsura întrebării. O întrebare tendențioasă ,ca să enerveze. Ce legătură avea s-o intereseze pe jurnalista din țara respectivă dacă demisionează sau va fi dat afară după meci.
Jurnalistul din țara respectivă trebuie să aibă grijă de țara respectivă. Nu mi se pare normal cum a pus întrebarea. Este o întrebare ca să ațâțe, să bage bățul prin gard, în momentul în care tu ai un meci atât de important.
Nu trebuia să pună întrebarea așa. Trebuia să-l întrebe pe selecționerul Bosniei dacă va pierde dacă va pleca, nu pe selecționerul naționalei noastre. Pe Lucescu putea să-l întrebe de starea de spirit a echipei, `cum vă simțiți, cum sunteți dumneavoastră?`.
Nu poate fi demis. Nu știm clauzele din contract, poate în contract nu poate fi demis, pleacă doar când vrea dânsul”, a declarat Gabi Torje la Digi Sport.
Tricolorii lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în Grupa H, la trei „lungimi” de Bosnia, care este pe poziția a doua, și la cinci puncte de liderul Austria.