Academica Clinceni - FC Botosani, LIVE de la 17:30 | Duel intre ultimele clasate din playoff! 

Ultimele doua clasate din playoff se intalnesc in startul etapei cu numarul opt. Clinceni vine dupa remiza cu FCSB de la Giurgiu, 2-2, in timp ce Botosani vine dupa victoria de pe Oblemenco, 3-2 cu Craiova.

Echipa lui Poenaru are o victorie, o remiza si cinci infrangeri in playoff, clasandu-se pe ultimul loc cu 26 de puncte. De cealalta parte, Botosani are trei victorii, trei infrangeri si o remiza si se afla pe penultimul loc, cu 31 de puncte.

In meciul tur, Botosani s-a impus cu 2-1 in fata Clinceniului, prin dubla lui Fili, in timp ce singurul gol al echipei lui Poenaru a fost inscris de Raul Rusescu.