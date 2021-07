Jovan Markovic poate deveni unul dintre cei mai buni fotbaliști din campionatul intern: "Are o calitate tehnică deosebită"

Universitatea Craiova speră să scoată pe piață un nou tânăr de calitate.

După ce a dat fotbalului românesc jucători precum Mitriță, Bancu, Screciu sau Cicâldău, Universitatea Craiova speră sa scoată bani frumoși și pe Jovan Markovic, noua senzație a fotbalului oltean.

Atacantul de 20 de ani a înscris deja de sașe ori în Liga 1 și speră să demonstreze, la Universitatea Craiova, că este un jucător pe care Laurențiu Reghecampf se poate baza. În sezonul precedent, el a fost împrumutat la Academica Clinceni.

Silviu Bogdan este omul ce l-a lansat pe Markovic în fotbalul mare. Fostul manager al Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova a spus, într-o declarație pentru Fanatik, că Markovic poate fi chiar un jucător de echipa națională, în viitor:

„Poate să ajungă un vârf al echipei naționale, dar totul depinde de el. Craiova are mai mulți jucători tineri de mare perspectivă în curte. Înseamnă că este un fotbalist de perspectivă dacă a ajuns la Universitatea Craiova. E un jucător de calitate, l-am luat de la CSS Corabia. Domnul profesor Vâlcu a avut grijă de el când era mic.

Din păcate, Jovan a stagnat o bună perioadă de timp din diverse motive. Am încredere în el. Are o calitate tehnică deosebită, poate să crească. Jucătorii tineri de mare perspectivă de la Craiova trebuie să aibă șansa pentru a-și putea demonstra calitățile. Viitorul clubului ține de o academie puternică. Universitatea mai are jucători de perspectivă”.