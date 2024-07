Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri saeră de la ora 19:00 la Sibiu, pe Stadionul Municipal. La capătul celor 90 de minute, FC Hermannstadt și Unirea Slobozia au împărțit punctele.

Jovan Markovic, făcut praf după Hermannstadt - Unirea Slobozia

Ionel Dănciulescu, fost internațional român, a avut o reacție dură în urma evoluției lui Jovan Markovic de la Sibiu. Fotbalistul a intrat la pauza meciului în locul lui Chițu.

”Evoluție dezamăgitoare. Nu știu dacă a câștigat vreun duel cu cei de la Slobozia. E al doilea meci, primul în care a jucat titular. Hermannstadt suferă. Alta era exprimarea echipei cu Paraschiv în teren”, a spus Ionel Dănciulescu, potrivit DigiSport.

Marius Măldărășanu, în schimb, i-a luat apărarea lui Jovan Markovic la capătul celor 90 de minute, la flash-interviu.

”Markovic, știe toată lumea, nu mai e nevoie de opinia mea, are calitate. Ce le-am cerut și lui și lui Chițu este să dea 10% în plus față de ce au dat până acum. Cariera lui a suferit sau cel puțin consider că, pentru el, atât timp cât a vrut să vină aici, poate să îl ajute.

Ajungi într-un moment în care te poți plafona. Are o vârstă bună, Craiova poate să îl valorifice. Mă bucur că a vrut să vină, îl văd fericit”, a spus Măldărășanu.

Unirea Slobozia e pe doi cu cinci puncte (o victorie și două rezultate de egalitate), în timp ce FC Hermannstadt se situează pe locul 11 cu două puncte (o înfrângere și două remize).