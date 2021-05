'Zlatan de Romania' vrea inapoi la Craiova! Pustiul inclus in top 100 mondial se pune pe slabit si vrea sa rupa plasele! Anuntul lui Markovic

Liga 1 se apropie de final, iar cluburile au inceput deja mutarile pentru noul sezon.

Jovan Markovic, fotbalistul imprumutat de Academica Clinceni de la Universitatea Craiova, a dezvaluit ca se afla in discutii cu oltenii pentru revenirea in Banie.

Imprumutul lui Jovan Markovic la Clinceni expira la finalul acestui sezon.

”Cei de la Craiova se uita la mine, stiu ce au de gand cu mine. Eu vreau sa joc pentru Craiova, sa dau goluri si sa castigam campionatul. Am avut niste discutii cu cei de acolo, dar nu este nimic sigur ca ma voi întoarce”, a transmis Jovan Markovic.

Markovic a fost omul meciului in victoria nebuna pe care Academica a obtinut-o in fata lui Botosani, scor 4-3. Tanarul fotbalist fost trimis pe teren in minutul 63 al partidei si reusit sa marcheze o "dubla".