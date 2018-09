E pe jumatate sarb, dar a ales sa joace pentru Romania! Ce spune Jovan Markovic, pustiul Craiovei, inaintea meciului din Nations League

Olteanul Markovic are tata sarb si mama romanca, dar tine cu Mitrita si Bancu la batalia cu Serbia!

Markovic s-a nascut in Serbia, dar parintii s-au mutat in Romania cand el avea un an.



"Tin cu Romania, va dati seama!", spune atacantul Craiovei.



Oltenii Markovic si Mihaila au adus victoria nationalei sub 19 ani cu Cipru!



"M-as asemana cu Keseru", mai spune Markovic.



"Idolul meu este Mitrita, colegul meu, il admir foarte mult", spune si tanarul Valentin Mihaila.