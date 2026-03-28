Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara, a răbufnit la adresa selecționerului Mircea Lucescu, în contextul partidei Turcia - România 1-0.

Marian Iancu, dezlănțuit la adresa lui Mircea Lucescu

Iancu a lansat, într-o postare pe Facebook, mai multe atacuri la adresa lui Lucescu, căruia i-a urat „să-i fie țărâna fotbalistică grea” și „să-l uite istoria”.

„Mircea cel golan? Milițianul securist? Blatistul? Tu ești! Te știu! Te știm! Ăștia mai tineri pun botul la vrăjeala ta. Îl luce! Așa îți spun unii. Dar ei nu te știu, nu te-au citit. Au făcut-o bănățenii. Te-a desconspirat profesorul Jackie Ionescu.

Te-a făcut țigan de București după ce nu a stat capră la blatul tău forțat și ai sărit să-l bați. L-ai amenințat cu retrogradarea și ai făcut-o. Politehnica Timișoara antrenată de profesorul Jackie Ionescu a fost apoi retrogradată ca nu a cedat meciul poftei tale, Mircea cel jegos, de mentalul tau vorbesc. Jigodie!!

Marian Iancu, către Mircea Lucescu: „Să-i fie țărâna fotbalistică grea”

Sunau securiștii la Timișoara să-ți vândă meciul mai mult decât vorbeau centralistele de la salvare. L-ai pus pe generalul Gomoiu să-l fezandeze pe profesorul Jackie să-ți cedeze meciul?! A trebuit să stea ascuns acasă la doctorul Ghilezan, tatăl jurnalistului Marius Ghilezan, bătut de miliție și securitate după acel meci. Asta făceai și provocai torționarule.

Aflați pupincuriștilor cine este Îl Luce, gonflabilul ăsta. Fake-ul ăsta! Mai stăm patru ani sau mai mulți, dar cu siguranță ca am scăpat de o hazna plină cu scheleții unui securist obraznic al fotbalului românesc. Să-i fie țărâna fotbalistică grea. Să-l uite istoria. Nu merită atâta maculatură. Acele file să vă folosească ca hârtie igienică. Or să vă înnegrească un pic în dos dar trece!! Mizerie la mizerie trage. Gata, l-am uitat!!”, a scris Marian Iancu, pe contul său de Facebook.

România și-a luat adio de la CM 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.

