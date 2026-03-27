România a ratat din nou șansa de juca la un nou la Campionat Mondial, după ce a fost eliminată în semifinalele barajului de calificare.

Turcia s-a impus la Istanbul cu 1-0 grație unicului gol al partidei marcat de Kadioglu (53').

Dorinel Munteanu a criticat tactica lui Mircea Lucescu

Antrenorul lui FC Heramnnstadt a recunoscut că a fost dezamăgit de jocul precaut al României, iar tehnicianul din Superliga consideră că „tricolorii” i-au respectat prea mult pe turci.

Dorinel Munteanu a subliniat faptul că Turcia a fost lăsată să își facă jocul, dar chiar și cu o prestație ofensivă ștearsă, România a pus probleme la Istanbul.

„Nu am înţeles de ce ne-am speriat aşa de tare şi degeaba de Turcia. De ce i-am lăsat să paseze aşa de mult? S-a văzut, de câte ori am încercat şi noi ceva mai mult în atac, s-au clătinat serios. Era un meci de care pe care, nu mai aveai a doua şansă!

De ce să nu ai mai mult curaj? Păi şi aşa, slab ofensiv cum am jucat, am avut ocazii mai mari ca ei. Bara lui Stanciu, şuturile lui Hagi. Bara lor a fost doar aşa, o minge care a căzut pe transversală. La noi s-a plimbat mingea prin faţa porţii.

Sunt dezamăgit, fiindcă aveam alte aşteptări. N-am atacat şi noi poziţional, nu am ţinut de minge. Ne-am speriat degeaba de ei, de atmosferă. Ce atmosferă, că n-a fost nimic! Culmea, am avut ocazii, dar numai pe momente, nu am avut continuitate.

Şi schimbările ar fi trebuit să vină mai repede, poate chiar înainte de golul lor. Patru schimbări ar fi trebuit făcute de la pauză, să dea un impuls echipei! Ce să mai aşteptăm? Era doar un singur meci. Trebuia să marcăm!

Acum iar o să ne pară rău că nu am încercat mai mult. Dar e prea târziu! Concluzia e că am arătat prea puţin şi nu meritam să mergem mai departe în acest baraj!”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit Gsp.ro.

Ionuț Radu a spus tot ce avea pe suflet după Turcia - România 1-0

Portarul Ionuţ Radu a declarat, joi seară, că naţionala României trebuie să o ia de la capăt şi eşecul din meciul cu Turcia să fie transformat în motivaţie pentru următoarea campanie de calificare la un turneu final.

“Nu a fost să fie. Trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus, Am încercat să fac tot posibilul sp vin, să pot ajuta echipa. Mereu vin cu sufletul deschis, să dau totul, ca fiecare băiat. Nu s-a putut în seara asta, dar trebuie să mergem înainte cu capul sus şi cu toată încrederea înainte. Pierderea asta să se transforme în motivaţie pentru următoarea campanie“, a declarat Ionuţ Radu la Digisport.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical marți cu Slovacia, în deplasare.