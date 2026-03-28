UEFA a făcut anunțul despre Mircea Lucescu, după eșecul din Turcia

Naționala României a fost eliminată din cursa spre Cupa Mondială, după ce a pierdut la limită duelul cu Turcia, 0-1, din semifinalele play-off-ului.

Mircea Lucescu nu a reușit să readucă România la o Cupă Mondială după o pauză de 28 de ani, însă a stabilit un record impresionant după partida de la Istanbul.

Mircea Lucescu, cel mai în vârstă selecționer din istorie!

"Il Luce", la 80 de ani și 240 de zile, a devenit cel mai vârstnic selecționer în fotbalul internațional masculin, depășind recordul deținut de germanul Otto Pfister, care a stat în 2018 pe banca naționalei statului Afghanistan la 80 de ani și 123 de zile.

Recordul stabilit de Mircea Lucescu a fost amintit și de UEFA, la aproximativ 24 de ore după eșecul României de la Istanbul.

Mircea Lucescu va sta pe banca României și la meciul amical cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45, la Bratislava.

Mircea Lucescu, după Turcia - România 1-0: "Dacă Rațiu nu făcea acea greșeală..."

La conferința de presă, Mircea Lucescu a punctat eroarea de marcaj a lui Andrei Rațiu de la golul Turciei, lăsând de înțeles că aici s-a făcut diferența la Istanbul.

"Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeală să nu-l anticipeze pe Yildiz... știam că acolo se joacă, în diagonală. Trebuia să-l închidă și să-l lase la margine. Pesemne i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva. Meciul a fost echilibrat. Știm foarte bine că echipa Turciei e la un nivel superior echipei României", a spus Mircea Lucescu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”
Jurgen Klopp a văzut că Mohamed Salah pleacă de la Liverpool și a reacționat imediat
Intrat în istorie la Dinamo, fostul internațional a semnat într-unul dintre cele mai neobișnuite campionate din Europa
George Pușcaș a debutat cu gol la Dinamo și a ieșit cu probleme medicale!
Imagini ireale! Adversarii s-au bătut la ușa vestiarului pe tricourile lui Messi și ale colegilor
Daniel Pancu i-a dat replica lui Neluțu Varga: „În cazul ăsta, nu mai rămân la CFR”
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“

Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei: „Mă așteptam la mai mult de la ei”

Kosovarii au sărit la bătaie în finalul meciului cu România U21. Nervi întinși la cote maxime la Priștina

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

George Pușcaș a debutat cu gol la Dinamo și a ieșit cu probleme medicale!
Jurgen Klopp a văzut că Mohamed Salah pleacă de la Liverpool și a reacționat imediat
Daniel Pancu i-a dat replica lui Neluțu Varga: „În cazul ăsta, nu mai rămân la CFR”
Intrat în istorie la Dinamo, fostul internațional a semnat într-unul dintre cele mai neobișnuite campionate din Europa
Surpriză de proporții! Ofertă pentru Ianis Hagi, la două zile după meciul cu Turcia
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Ce s-ar întâmpla dacă s-ar renunța la ora de vară în 2026. Avertismentul specialiștilor

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

Nemulțumiți de scumpirea carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat un protest. Mulți au fost amendați

