UEFA a făcut anunțul despre Mircea Lucescu, după eșecul din Turcia

Mircea Lucescu nu a reușit să readucă România la o Cupă Mondială după o pauză de 28 de ani, însă a stabilit un record impresionant după partida de la Istanbul.

Mircea Lucescu, cel mai în vârstă selecționer din istorie!

"Il Luce", la 80 de ani și 240 de zile, a devenit cel mai vârstnic selecționer în fotbalul internațional masculin, depășind recordul deținut de germanul Otto Pfister, care a stat în 2018 pe banca naționalei statului Afghanistan la 80 de ani și 123 de zile.

Recordul stabilit de Mircea Lucescu a fost amintit și de UEFA, la aproximativ 24 de ore după eșecul României de la Istanbul.

Mircea Lucescu va sta pe banca României și la meciul amical cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45, la Bratislava.