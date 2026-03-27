După ce România a ajuns până în optimi la Campionatul European din 2024, Edward Iordănescu și-a prezentat demisia, iar Federația Română de Fotbal l-a convins pe Mircea Lucescu să preia prima reprezentativă. Cu marele ”Il Luce” pe bancă, România a avut un parcurs perfect în Nations League, șase din șase victorii, într-adevăr, cu echipe mult mai slab cotate (Kosovo, Lituania și Cipru).

Testele adevărate au fost în preliminariile CM 2026. România a picat într-o grupă despre care toți spuneau că e ușoară, cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. Dar am terminat pe 3. Naționala a beneficiat însă de un baraj pe ruta Nations League și a picat cu Turcia, care ne-a învins cu 1-0 joi seară la Istanbul.

Mircea Lucescu, înțepat fără menajamente: ”Îl respect, dar a greșit”

Gică Craioveanu, fost internațional român și actual președinte la CSM Slatina, a explicat că Lucescu ar fi trebuit să promoveze mai mulți jucători U21 la prima reprezentativă a României în mandatul său pe banca naționalei.

”Eu am așteptat și nu am văzut nicio schimbare și nici copii promovați. Singurul plus pentru mine este Vlad Dragomir. Jucător adus de el (n.r. selecționat de Lucescu). Pentru ce joci cu U21 la cluburi? Să-i promovezi să joace la echipa națională. Cu ce under am jucat. Ce beneficiu? Nu vreau să fiu critic cu nea Mircea. Eu sunt născut la Hunedoara, ceea ce a făcut el acolo (n.r. în vremea când o antrena pe Corvinul)... îl respect, dar a greșit”, a spus Gică Craioveanu, potrivit digisport.