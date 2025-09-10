Marea problemă sesizată de Mircea Lucescu: „Mi-a apărut această idee”

Marea problemă sesizată de Mircea Lucescu: „Mi-a apărut această idee"
Mircea Lucescu a sesizat un dintre motivele pentru care România nu va ajunge, cel mai probabil, la Campionatul Mondial din 2026.

România a remizat în Cipru, scor 2-2, iar în urma acestui rezultat șansele ca „tricolorii” să prindă unul dintre primele două locuri din Grupa H scad simțitor. 

Echipa antrenată de Mircea Lucescu se află la cinci „lungimi” de primele două locuri din Grupa H, ocupate de Austria și Bosnia, cu doar trei partide rămase de disputat pentru „tricolori”.

Marea problemă sesizată de Mircea Lucescu: „Mi-a apărut această idee”

Printre altele, Mircea Lucescu s-a legat de posibilitatea ca UEFA să fi intervenit în aceste meciuri preliminare ale României, făcând legătura cu greșelile de arbitraj de care s-a plâns în duelurile cu Bosnia și Cipru.

Selecționerul naționalei a spus că vede această teorie a conspirației ca unul dintre motivele pentru care naționala României se află în situația de a rata un nou Campionat Mondial.

„Dincolo de jocurile din preliminarii, e un joc la nivel de conducere, de la UEFA. Nu are nicio legătură nici cu Bosnia, nici cu Austria. E vorba de politica internațională. Eu încerc, poate nu am dreptate, dar punând lucrurile unul lângă altul și analizându-le, mi-a apărut această idee”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

Cipru - România 2-2! Dezamăgire totală pentru „tricolorii” lui Lucescu

România a remizat în meciul cu Cipru, scor 2-2, într-o partidă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

România a deschis scorul repede, după ce Denis Drăguș a profitat de o gafă a apărării cipriote. La doar câteva minute după prima reușită, Drăguș a scăpat singur cu portarul și a făcut „dubla” cu o scăriță.

Ciprioții au devenit periculoși la 0-2 și au reușit să reducă din diferență prin golul lui Loizou, iar Dennis Man a ratat ocazia de a face 1-3 înainte de pauză. 

Cipru a egalat prin Charalampous pe fondul unui joc anemic al României, în urma unei faze la care apărarea a fost pe niciunde.

