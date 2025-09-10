Mircea Lucescu (79 de ani) a devenit „sacul de box“ al criticilor, după partidele cu Canada și cu Cipru. Pe bună dreptate! Fiindcă întâlnirile din această lună au întregit seria rezultatelor nefaste din campania de calificare pentru Mondialul din 2026.

Amicalul de vineri și meciul de la Nicosia de ieri, pe lângă un joc dezolant și niște rezultate pe măsură, au venit „la pachet“ și cu niște decizii neinspirate ale selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Printre care și ignorarea unor jucători în formă, precum Alexandru Mitriță (30 de ani) și Ștefan Baiaram (22 de ani).

Primul e pe val, de când s-a transferat în China, la Zhejiang FC. Bilanțul său: 7 goluri și 4 pase de gol. Baiaram, la rândul său, strălucește, la Universitatea Craiova: 6 goluri în 13 apariții, în actuala campanie.

Cât au jucat cei doi în partidele cu Canada și cu Cipru? Mitriță a fost trimis pe teren din minutul 74, în amicalul de pe Arena Națională, după care a rămas „lipit“ de bancă, în egalul cu Cipru, la Nicosia. Baiaram nici atât n-a jucat! Pentru că a rămas rezervă, în ambele meciuri!

Mircea Lucescu, acid la adresa jocului prestat de Mitriță

Aceste decizii ale selecționerului, în privința unor jucători cu cifre foarte bune, au indignat specialiștii din fotbalul românesc. Astăzi, „Il Luce“ a fost chestionat pe această temă, în cadrul intervenției sale, la Digi Sport. Aici, Lucescu a desființat, practic, stilul de joc al lui Mitriță, în încercarea de a explica marginalizarea sa, la echipa națională.

„Mitriță e un băiat extraordinar cu calitățiile și slăbiciunile lui. E un fotbalist foarte bun, dar pentru un anumit tip de joc. El are nevoie ca toată echipa să joace pentru el și să-l absolve de obligațiile defensive. Uitați meciul cu Canada, unde a făcut atâtea greșeli, fundașul lui a marcat, s-a dus pe lângă el, nici nu s-a mai dus după el. Mitriță e obișnuit cu un astfel de comportament. Și la Craiova, dar și în China, ceilalți joacă pentru el. Dacă treci de acest nivel și dai peste niște profesioniști de înaltă valoare, e greu să faci față. Prin rezultatele lui, cu calitatea jocului pe care îl are, Mitriță poate să tragă după el o echipă, dar o trage în anumite momente. De aia îl folosesc câte 20 de minute, 25 de minute pe meci“, a spus Lucescu.

Baiaram, protejat de „Il Luce“

Selecționerul a vorbit apoi despre faptul că l-a lăsat pe bancă și pe Ștefan Baiaram, vedeta Craiovei.

„Nimeni nu știe, dar Baiaram trebuia să intre. Preparatorul mi-a zis însă că Baiaram se simte încărcat, are probleme și îi e frică să nu se accidenteze. Eu i-am protejat, cât se poate de mult pe jucătorii care evoluează în cupele europene. Screciu a zis la meciul cu Canada că nu se simte bine și îi e teamă să nu se accidenteze. Bun, nu joci atunci“, a explicat Lucescu.

