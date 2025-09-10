Cele două reprezentative și-au dat întâlnire marți seară la Nicosia în preliminariile Campionatului Mondial. Turneul final va avea loc în 2026 în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Mircea Lucescu ceartă un tricolor la o zi după remiza cu Cipru: ”A început repriza a doua și nu mai făcea față nici fizic”



Atât cu Cipru, cât și la jocul amical cu reprezentativa Canade, selecționerul Mircea Lucescu l-a titularizat pe Alex Dobre, starul Rapidului, care evoluează la trupa din ”Grant” de un an.



”Il Luce” a sugerat că Dobre, prin lipsa experienței la nivel mare, nu a făcut față și a picat fizic în actul secund, motiv pentru care l-a și înlocuit după o oră de joc cu David Miculescu.



”Dobre a jucat bine în prima repriză, dar, la pauză, i-am zis că am nevoie de ceva mai mult. Fiind primul meci oficial la nivelul ăsta, tu rămâi prea aproape de tușă și te lași marcat foarte ușor. Am impresia că mai mult ești preocupat de adversarul tău, să nu plece la atac, în loc să îți folosești calitățile, să intri în interior și să îi ajuți pe toți ceilalții.



A început repriza a doua și nu mai făcea față nici fizic. Era ritmul foate înalt și ei au luat inițiativa. Atunci l-am folosit pe Miculescu.



Man poate să nu se vadă timp de 10 minute și apoi dintr-odată să facă o acțiune care să ducă la gol. Era dificil să îl schimb, ca și cum l-aș fi pedepsit pentru ratarea pe care a avut-o.



El s-a speriat de ocazia pe care a avut-o, el s-a grăbit, s-a precipitat și a dat în Fabiano. Acolo trebuia să fie Dobre.



Au mai fost câteva acțiuni în partea dreaptă, iar Dobre a rămas lipit de tușă. E jucător cu calități, de perspectivă, dar încă neobișnuit la nivelul ăsta. La o centrare foarte bună a lui Rațiu, el trebuia să fie în fața porții, dar el era undeva pe lângă tușă”, a spus Mircea Lucescu la digisport.

Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

