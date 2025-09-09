Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Nicosia pe ”GSP Stadium”, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La capătul celor 90 de minute, România și Cipru au împărțit punctele.

Mircea Lucescu a găsit vinovatul după remiza cu Cipru: ”Nu ne-a lăsat să atacăm”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a explicat după meci că în prima jumătate de oră elevii săi au evoluat extrem de bine, motiv pentru care tricolorii au modificat tabela de marcaj de două ori.

”Il Luce” a susținut că, după ”dubla” trecută în cont de Denis Drăguș, naționala s-a bătut cu morile de vânt din cauza arbitrajului. Selecționerul a sugerat că ”centralul” partidei a întors fiecare atac al reprezentativei.

”Sigur, trebuia să fie 3-0. S-au relaxat. Nu pot să-mi explic cum au marcat. Golul lui Kastanos i-au adus pe ciprioți înapoi în joc. Apoi, cu un spirit puternic și cu foarte multe faulturi, că au jucat cu mâinile pe jucătorii noștri, și cu un arbitraj care după 2-0 nu ne-au mai lăsat să atacăm, absolut toate situațiile... el întorcea jocul împotriva noastră. Nu mă plâng, dar asta constat.



Sunt mulțumit că am făcut ce trebuie în prima repriză. Repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele. Mai ales fundașilor centrali, care au pasat destul de greoi, ceea ce le-au dat lor posibilitatea să iasă la pressing și să fie mai agresivi. Ce avem de discutat vom discuta. Păcat, pentru acest rezultat. În fotbalul de astăzi, dacă nu ai această dorință totală de a te confrunta cu adversarul direct e foarte greu de jucat.



Vom vedea. Am avut un început de primă repriză excelent. Am avut vreo două-trei ocazii foarte bune, dar nu le-am valorificat. Și asta a făcut ca golul pe care l-au marcat să răstoarnă un pic raportul de forțe.



Cred că au fost mult prea pătrunși de necesitatea de a învinge cu orice preț. Când ne-am văzut cu 2-0 am cedat mai ales la mijlocul terenului. Vom vedea. Se mai joacă”, a spus Mircea Lucescu la flash-interviu.

Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

