Mircea Lucescu a surprins un fotbalist român: ”Nu mă așteptam! Cel mai bun an pentru mine”

România o va întâlni pe Turcia la Istanbul în semifinala barajului pentru un loc la Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Dacă trece de turci, atunci prima reprezentativă va mai avea un singur hop pentru accederea la primul turneu final în 28 de ani: finala barajului cu învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo (marți, 31 martie).

Printre convocați se află și Andrei Coubiș, transferul lui ”U” Cluj din iarnă, care va fi în premieră în lotul echipei naționale de seniori. El a mai jucat pentru România U21, U20 și U19.

După FC Argeș - ”U” Cluj 0-1, Andrei Coubiș, cotat la 100.000 de euro de site-urile de specialitate, a evidențiat că nu se aștepta să fie convocat la națională și că se bucură mult de decizia luată de Mircea Lucescu.

”Nu mă așteptam (n.r. să fie convocat la echipa națională). Am venit în România să lupt pentru asta. Când am văzut convocarea, m-am bucurat și abia aștept să merg la echipa națională.

(n.r. Poate să fie cel mai bun an din cariera ta?) Doamne ajută să fie așa. Poate fi cel mai bun an din carieră, da”, a spus Andrei Coubiș la flash-interviu.

Cum arată lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);