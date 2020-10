Marcel Raducanu a dat verdictul in cazul nationalei Romaniei: "Mai slab decat ce am jucat la Reykjavik nu se poate!" 

Fostul jucator de la Borussia Dortmund a vorbit despre actuala nationala a Romaniei.

Marcel Raducanu a concluzionat evolutia fotbalistilor romani in meciul cu Islanda si a vorbit despre urmatoarea partida din Nations League cu Norvegia.

"Din ce am citit si am vazut, mai slab decat ce am jucat la Reykjavik nu se poate. N-are nicio legatura cu fotbalul de top. Daca tu nu esti in stare sa tragi un sut pe poarta decat din penalty ce pretentii sa ai la o participare la un turneu final?", se intreaba fostul international roman, jucator al Stelei si al Borussiei Dortmund in anii 70-80", a declarat Raducanu pentru Gazeta.

Fostul international roman crede ca jucatorii romani trebuie sa fie mult mai concentrati in fata unul meci decisiv. Cu toate acestea, el a declarat ca Romania are sanse impotriva Norvegiei, deoarece in Nations League nu este atat de mare presiunea.

"Avem o sansa, intotdeauna ai o sansa. Nici Norvegia nu joaca stralucit. A pierdut cu Serbia, 1-2, iar Haaland, atacantul Borussiei Dortmund, a prins o zi foarte slaba. L-au anihilat sarbii complet. Altfel, ca si islandezii, norvegienii au jucatori puternici, bine legati fizic, disciplinati si cam toti evolueaza afara.

Problema mare este insa la noi. Fata de ce a fost la Reykjavik trebuie schimbat mult. Atitudinea, in primul rand. Dar si unii jucatori. Discutia e cu cine?! Ca Radoi a inlocuit la pauza tot atacul, si degeaba. In mod normal, te astepti ca rezervele, atunci cand intra, sa profite de sansa acordata si sa manance pamantul, sa demonstreze ca sunt mai bune decat cei pe care i-au inlocuit. Vineri n-a fost cazul. N-am remarcat nimic bun nici la cei care au intrat", a declarat Raducanu.

Norvegia - Romania se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro duminica, 11 octombrie de la 19:00!

Tweet Romania Islanda Marcel Raducanu Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!