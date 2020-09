Universitatea Craiova s-a despartit oficial de unul dintre jucatorii sai! Fotbalistul are 17 selectii in echipa nationala a Romaniei

Cele doua parti au cazut de comun acord asupra rezilierii contractului.

Universitatea Craiova a anuntat astazi pe pagina oficiala de Facebook despartirea de Alexandru Matel (30 de ani).

"Clubul Universitatea Craiova si Alexandru Matel au hotarat, de comun acord, rezilierea contractului. Ii multumim lui Alexandru si ii dorim mult succes in continuare".

Fundasul dreapta a sosit vara trecuta de la FC Hermannstadt in schimbul sumei de 50.000 de euro. Doar sase meciuri a evoluat Matel sezonul trecut pentru olteni: cinci dintre ele in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei.

Matel a adunat pana acum 17 selectii in nationala Romaniei. Fotbalistul a mai evoluat in cariera la echipe precum Farul Constanta, Delta Tulcea, Astra Giurgiu si Dinamo Zagreb. Alaturi de croati a reusit sa castige cinci trofee, in timp ce pe plan intern a castigat Cupa si Supercupa Romaniei cu Astra.

200.000 de euro este cota de piata a fundasului dreapta, conform Transfermarkt.